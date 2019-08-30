Лавров обсудил с главой МИД Катара Сирию и Афганистан

30 августа 2019 21:12 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани урегулирование в Сирии и Афганистане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств России и Катара предметно обсудили ряд актуальных вопросов российско-катарской повестки дня в развитие договоренностей, достигнутых ранее в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, - указали в министерстве. - Также состоялся обмен мнениями по вопросам содействия урегулированию в Афганистане и Сирии".

Разговор состоялся по инициативе катарского министра.

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