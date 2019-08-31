Новак: Россия в августе сократит добычу нефти чуть меньше плана

31 августа 2019 00:45 (UTC+04:00)

Сокращение добычи нефти Россией в августе ожидается чуть меньше плана в рамках сделки ОПЕК+ в связи с его перевыполнением в предыдущие месяцы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"По месяцу у нас будет чуть меньше сокращение, чем по плану, учитывая, что мы предыдущие месяцы перевыполняли. Мы стремимся к 100% исполнению, но будет, скорее всего, чуть меньше, динамика такая складывается. Хотя в конце месяца, именно в эти последние дни, перевыполняем", - сказал Новак.

Среднесуточная добыча нефти в России в августе 2019 года составила 1,542 млн тонн, что на 22,3 тыс. тонн выше уровня июля. При пересчете данных в баррели по коэффициенту 7,33 российская среднесуточная добыча с 1 по 29 августа составила 11,305 млн б/с, что на 163 тыс. баррелей больше, чем в июле, когда она составила 11,142 млн баррелей.

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