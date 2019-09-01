Землетрясение магнитудой 4,0 произошло близ Курильских островов

1 сентября 2019 09:16 (UTC+04:00)

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,0, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" на сейсмостанции "Южно-Сахалинск", передает Trend.

"Сейсмическое событие произошло в воскресенье днем по местному времени. Его эпицентр находился в 84 км южнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир", - сказал представитель сейсмостанции.

Он отметил, это землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.

"Угроза цунами не объявлялась", - подчеркнул представитель сейсмостанции.

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