Лавров и Зариф обсудят дальнейшие шаги по СВПД и ситуацию в Персидском заливе

2 сентября 2019 02:07 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник проведет обстоятельные переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, который находится в российской столице с рабочим визитом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и Ирана проводят встречи на регулярной основе, их предыдущие переговоры в Москве состоялись накануне Дня Победы. Тогда министры обсудили Сирию, Венесуэлу и реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) после одностороннего выхода Соединенных Штатов Америки из данного соглашения.

На предстоящей встрече Лавров и Зариф продолжат обмен мнениями по актуальной международной и региональной повестке дня, ведь проблемных вопросов не становится меньше. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ходе переговоров будут рассмотрены шаги по расширению торгово-экономического сотрудничества, будущее СВПД, а также обострившаяся ситуация в зоне Персидского залива.

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