Замглавы МИД РФ: ракетные запуски КНДР, очевидно, связаны с учениями США и Южной Кореи

3 сентября 2019 13:16 (UTC+04:00)

Проведение КНДР серии ракетных запусков в августе, очевидно, связано с военными учениями США и Республики Корея на юге полуострова, в этой ситуации военную активность надо снизить всем. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы выступаем за снижение военной активности на Корейском полуострове, - сказал он. - Пик запусков КНДР пришелся на август, когда США вместе с Республикой Корея проводили на юге полуострова совместные учения. Любой непредвзятый наблюдатель сделает вывод, что эти события были взаимосвязаны между собой".

"Поэтому мы настойчиво призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность в своей военной активности, иного пути, как садиться за стол переговоров и обсуждать существующие проблемы, нет, - подчеркнул Моргулов. - Поэтому мы выступаем за скорейший запуск переговорного процесса и за сдержанность в военной сфере".

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