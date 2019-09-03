В России разбился штурмовик Су-25УБ

3 сентября 2019 17:14 (UTC+04:00)

В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ, два летчика катапультировались, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что самолет совершал плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, он упал в безлюдной местности. В экстренных службах региона РИА Новости позднее сообщили, что с вертолета в 38 километрах к юго-западу от Буденновска обнаружено место крушения. Штурмовик при столкновении с землей взорвался, он полностью разрушен.

Наземные поисковые группы до места аварии пока не добрались.
В свою очередь, источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что в районе крушения найдены парашюты, пилотов ищут.

Су-25 – бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище "Грач". Су-25УБ – двухместный учебно-боевой самолет для подготовки и тренировки летчиков, может решать боевые задачи в полном объеме.

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