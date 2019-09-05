Лавров заявил, что сотрудничество России и Китая приносят выгоду обеим сторонам

5 сентября 2019 01:58 (UTC+04:00)

Российско-китайское партнерство как в частном, так и государственном секторе носит взаимовыгодный характер. Это констатировал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью МИЦ "Известия", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Лаврова, отношения между РФ и Китаем вышли на беспрецедентный стратегический уровень. "Это отношения многопланового партнерства и стратегического взаимодействия. Их взаимовыгодный характер не только закреплен в многочисленных договорах и в других документах, но и последовательно реализуется на практике", - отметил он.

"Мне кажется, те наши предприятия, граждане, корпорации, частные структуры, которые участвуют в сотрудничестве с КНР, явно получают от этого выгоду, как получают выгоду и китайские участники соответствующих процессов", - добавил глава российского дипведомства.

Министр подчеркнул, что Россия всегда выступает за выстраивание отношений между суверенными государствами на взаимовыгодной основе. "Всегда есть желание получить какую-то пользу, но если хочешь эту пользу получить через отношения с партнером - ты должен понять, что ты можешь дать ему взамен. И уже здесь выстраивать компромиссы, искать консенсус. Ровно так развиваются наши отношения с Китайской Народной Республикой", - заключил Лавров.

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