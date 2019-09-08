В России проходит единый день голосования

8 сентября 2019 10:47 (UTC+04:00)

Единый день голосования, по итогам которого должны быть избраны региональные и местные органы власти, а также замещены вакантные мандаты депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, проходит в воскресенье в России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единый день голосования проводится в России во второе воскресенье сентября, граждане страны избирают руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам. В год выборов Госдумы единый день голосования приходится на третье сентября.

Традиционно голосование проходит на избирательных участках с 8:00 до 20:00 по местному времени. Однако, как сообщила ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, раньше откроются более 170 участков, расположенных рядом с крупными предприятиями с непрерывным производственным циклом, что позволит проголосовать работающим там избирателям. Кроме того, в соответствии с нормами регионального законодательства в Башкирии голосование будет проводиться с 7 утра до 21 часа, в Тыве - с 8 утра до 22 часов по местному времени.

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