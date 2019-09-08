Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

8 сентября 2019 11:39 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье утром приехал на избирательный участок в Российской академии наук, чтобы отдать свой голос на выборах в Мосгордуму, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Путин традиционно голосует именно на этом избирательном участке номер 2151: так было и на выборах президента в 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах.

Российский лидер убежден в том, что важно не количество кандидатов на выборах, а качество их работы после избрания. Об этом он сказал журналистам после того, как проголосовал.

Президенту задали вопрос, знает ли он лично того кандидата, за которого проголосовал.

"Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек", - ответил Путин. Он выразил надежду, что на нынешних выборах представлены достойные кандидаты.

Журналисты спросили главу государства, не хотелось ли бы ему, чтобы на выборах было большее разнообразие и большее количество кандидатов.

"В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно - какого качества", - ответил Путин.

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