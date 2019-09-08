Избирательные участки закрылись на выборах в Мосгордуму

8 сентября 2019 21:45 (UTC+04:00)

Голосование на избирательных участках на выборах в Мосгордуму завершилось в 20.00 часов (мск), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Всего в столице работали 3,6 тысячи участков, 162 из них находятся в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве прошел эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открывалось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы.

По данным Мосгоризбиркома, к 18.00 явка на выборах в столице составила 17,15%.

Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. По итогам выборов депутатов Мосгордумы шестого созыва, которые прошли в 2014 году, явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" - 28 мандатов, также в столичный парламент прошли 5 представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и 10 самовыдвиженцев.

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