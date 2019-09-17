Российский спутник подберет для китайских аппаратов места посадок на Луне

17 сентября 2019 22:20 (UTC+04:00)

Российский орбитальный аппарат "Луна-26" подберет места для будущих посадок на лунную поверхность китайских станций, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

"В рамках достигнутых договоренностей станет возможным подробное исследование российским орбитальным аппаратом возможных посадочных областей для китайских миссий", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках достигнутых соглашений Россия и Китай рассмотрят возможность установки научного оборудования на лунных аппаратах друг друга - "Луне-26" и "Чанъэ-7", а также возможности проведения совместных космических экспериментов.

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