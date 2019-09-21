Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения за сутки увеличилась

Площадь пожаров в России, которые активно тушат, возросла за минувшие сутки до 11 гектар, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили один лесной пожар на площади два гектара.

"На 00.00 мск 21 сентября на территории России действовали четыре лесных пожара на площади 11 гектар, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Согласно данным, самый крупный пожар - в Туве, там горит шесть гектар.

При этом, по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки были ликвидированы 11 лесных пожаров на площади 15 гектар.



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