В Москве автомобиль скорой врезался в столб

Трое медиков пострадали в ДТП, произошедшем на территории больницы на Федеративном проспекте в Москве. Об этом, как передает Trend, в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На территории больницы на Федеративном проспекте, дом 17а, карета скорой помощи врезалась в мачту освещения. В результате ДТП пострадали трое медиков, находившихся в ней", - сказали в управлении.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что у пострадавших легкие травмы.

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