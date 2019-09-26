Минобороны России: содействие Турции поможет наладить работу пунктов пропуска в Сирии

26 сентября 2019 06:31 (UTC+04:00)

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии надеются, что совместными усилиями с турецкими военными получится наладить работу пропускных пунктов для возвращения беженцев в идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии генерал-майор Равиль Мугинов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всем известно, что боевики в идлибской зоне деэскалации препятствуют проходу беженцев. Мы обращаемся к турецкой стороне, чтобы они оказывали нам содействие, поскольку имеют наблюдательные посты в этой зоне. Надеемся, что совместными усилиями мы наладим более продуктивную работу этих пунктов пропуска ["Суран" и "Абу-эд-Духур"]", - сказал генерал.

Он напомнил, что после освобождения города Хан-Шейхуна в южной части провинции Идлиб пункт пропуска "Суран" в соседней провинции Хама начал работать как в северном, так и в южном направлении. Если раньше его пересекали в основном переселенцы из Идлиба, то сейчас в освобожденные города и села стали возвращаться мирные жители, добавил Мугинов. По его словам, за прошедший месяц на освобожденные территории вернулись около 10 тыс. человек.

Пункт пропуска "Абу-эд-Духур" в идлибской зоне деэскалации был открыт 13 сентября после продолжительного перерыва: ранее он работал с марта по декабрь 2018 года, тогда посредниками выступили старейшины окрестных деревень. Повторное открытие состоялось по инициативе российского Центра по примирению в тесном взаимодействии с сирийской стороной.

Об открытии другого гуманитарного коридора - в деревне Суран - власти страны объявили 22 августа. В результате проведенной в августе операции сирийская армия освободила территории на севере Хамы и юге Идлиба, которые боевики удерживали с 2014 года. Ключевым моментом стало возвращение контроля над Хан-Шейхуном и выход к участку трассы Дамаск - Алеппо.

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