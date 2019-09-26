В России в результате жесткой посадки самолета пострадали 56 человек

26 сентября 2019 08:38 (UTC+04:00)

Число пострадавших в результате жесткой посадки Boeing в Барнауле выросло до 56 человек, сообщили РИА Новости, как передает Trend, в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.

"Количество обратившихся за помощью в медсанчасть аэропорта на сегодняшнее утро составило 56 человек, одна пассажирка находится в больнице", - сказал собеседник агентства.

Остальные пассажиры осмотрены и отпущены домой. Ранее сообщалось о 49 пострадавших.
Как уточнили в региональном минздраве, находящейся в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи женщине поставлен предварительный диагноз ушиб почек и ушиб поясничного отдела позвоночника.

В среду вечером в Барнауле совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметил Минтранс.

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