В России потушили все лесные пожары

30 сентября 2019 02:00 (UTC+04:00)

Все лесные пожары в России ликвидированы, сообщила федеральная Авиалесоохрана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее сообщалось, что в России активно тушат один лесной пожар на одном гектаре. "На 00.00 30.09.2019 на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет", - говорится в сообщении.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 гектара.

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