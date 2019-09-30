В России потушили все лесные пожары

Все лесные пожары в России ликвидированы, сообщила федеральная Авиалесоохрана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее сообщалось, что в России активно тушат один лесной пожар на одном гектаре. "На 00.00 30.09.2019 на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет", - говорится в сообщении.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 гектара.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.