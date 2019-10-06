В МЧС сообщили, что в здании МИД РФ произошло короткое замыкание без возгорания

6 октября 2019 02:36 (UTC+04:00)

Короткое замыкание без последующего возгорания произошло в здании МИД РФ в центре Москвы, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе проверки было установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Сведений о пострадавших не поступало. Все силы возвращаются в подразделения", - сказали в главке.

По данным МЧС, сообщение о задымлении в высотке МИД РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве поступило в 22:19 мск. Через четыре минуты на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и приступили к проверке помещений. Возгорание обнаружено не было.

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