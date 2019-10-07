Генсек ОПЕК совершит познавательный тур по России на поезде

7 октября 2019 05:30 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо решил совершить путешествие по России, проехав от Москвы до Владивостока на поезде. Тем самым генсек ОПЕК надеется узнать лучше страну, сотрудничество с которой позволило картелю стабилизировать цены на нефть. Об этом он рассказал в кулуарах форума Российская энергонеделя, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Баркиндо, идея возникла после того, как российский министр энергетики Александр Новак пригласил его поучаствовать в Восточном экономическом форуме, который традиционно проходит во Владивостоке. "Приехать на сам форум, к сожалению, не получилось. Но тогда мой друг Александр Новак сказал, что я должен увидеть не только Москву и Санкт-Петербург, но и открыть для себя всю Россию. Идея проехать на поезде от Москвы до Владивостока мне очень понравилась. Я обязательно совершу такую поездку", - сказал он.

Баркиндо возглавляет секретариат ОПЕК с 2016 года. При его участии странам ОПЕК удалось договориться с десятью нефтедобывающими государствами, не входящими в картель, главным образом с Россией, о совместном регулировании добычи нефти. Соглашение работает уже третий год. В июле страны ОПЕК+ приняли хартию о сотрудничестве, тем самым закрепив бессрочный формат взаимодействия. Россия является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК+.

"Я рассматриваю для себя это как познавательный тур. Россия - благословенная, богатая страна. Я хочу как можно ближе узнать ее", - поведал Баркиндо, добавив, что поездка состоится, скорее всего, в теплый сезон.

Генсек принял участие в Российской энергонеделе, где был принят президентом России Владимиром Путиным. На встрече они обсудили ситуацию на рынке нефти, нападение на Саудовскую Аравию, а также кооперацию в рамках альянса ОПЕК+.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве стал чище
Другие страны 03:02
Россия является основным покупателем азербайджанской сельскохозяйственной и перерабатывающей продукции
Бизнес 6 октября 11:19
Российские компании - активные участники проектов, реализуемых в нефтегазовом секторе Азербайджана
Энергетика 6 октября 11:13
В Азербайджане функционируют около 700 компаний с российским капиталом
Бизнес 6 октября 11:11
В 2019 году товарооборот между Азербайджанам и Россией составит 3 млрд долларов
Бизнес 6 октября 11:08
Торговый оборот между Азербайджаном и Россией значительно увеличился
Бизнес 6 октября 10:58
Лента новостей
Спецпосланники Южной Кореи и США обсудят в Вашингтоне ситуацию вокруг КНДР
Другие страны 06:11
Швейные иглы обнаружены в свежем винограде в Мельбурне
Другие страны 04:55
Трамп опасается, что возможный импичмент плохо скажется на его биографии
Другие страны 04:09
Китайские власти намерены сузить повестку торговых переговоров с США
Другие страны 03:52
Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве стал чище
Другие страны 03:02
В Ирландии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Другие страны 02:32
Британская оппозиция обсудит план Джонсона по Brexit
Другие страны 01:59
В Тунисе завершились парламентские выборы
Другие страны 01:22
Банк HSBC планирует уволить 10 тыс. сотрудников для сокращения расходов
Другие страны 01:12