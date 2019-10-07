Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона

7 октября 2019 22:10 (UTC+04:00)

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Седьмого октября по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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