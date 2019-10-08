В Москве столкнулись два трамвая

8 октября 2019 22:35 (UTC+04:00)

Два трамвая столкнулись во вторник вечером на востоке Москвы. По предварительной информации, пострадал один человек. Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В районе дома 13 по Ивантеевской улице произошло столкновение двух трамваев. По предварительным данным, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение трамваев в этом районе парализовано из-за аварии. Причины происшествия устанавливаются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи
Европа 8 октября 23:40
Узбекистан может стать наблюдателем в ЕАЭС в следующем году
Бизнес 8 октября 19:59
В Баку обсудили вопросы политики, экономики и безопасности между Азербайджаном, Россией и Турцией( ФОТО)
Политика 8 октября 18:28
Сергей Марков: Уверенная речь Президента Ильхама Алиева в Сочи сломала стереотипы вокруг проблемы Нагорного Карабаха
Политика 8 октября 18:23
Военные прокуратуры Азербайджана и России обсудили развитие сотрудничества (ФОТО)
Политика 8 октября 17:52
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах
В мире 8 октября 16:32
Лента новостей
В Азербайджане повышены зарплаты главных тренеров национальных сборных команд по олимпийским видам спорта
Общество 8 октября 23:53
Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи
Европа 8 октября 23:40
Состоялась встреча президентов АФФА и ФИФА (ФОТО)
Общество 8 октября 23:28
Игрока сборной Азербайджана не пустили во Францию
Общество 8 октября 23:16
Председатель Европарламента заявил об отсутствии прогресса на переговорах по Brexit
Европа 8 октября 22:51
Премьер Италии призвал предотвратить торговую войну между ЕС и США
Европа 8 октября 22:27
Boeing инвестирует в развитие космического туризма
В мире 8 октября 22:12
В Италии на треть сократится число парламентариев
Европа 8 октября 22:00
Дмитрий Медведев поздравил Али Асадова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана
Россия 8 октября 21:37