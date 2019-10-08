В Москве столкнулись два трамвая

Два трамвая столкнулись во вторник вечером на востоке Москвы. По предварительной информации, пострадал один человек. Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В районе дома 13 по Ивантеевской улице произошло столкновение двух трамваев. По предварительным данным, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение трамваев в этом районе парализовано из-за аварии. Причины происшествия устанавливаются.

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