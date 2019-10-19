При прорыве дамбы в Красноярском крае РФ погибли десять человек

19 октября 2019 07:05 (UTC+04:00)

Число погибших при разрушении дамбы Курагинского района Красноярского края увеличилось до десяти человек, остается неизвестной судьба еще 15 человек, сообщили РИА Новости, как передает Trend, в пресс-службе МЧС России.

"Погибли 10 человек. Четверых доставили в (медицинские) учреждения, и еще 15 осмотрели на месте. Еще судьба 15 неизвестна", - сказал собеседник агентства.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.

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