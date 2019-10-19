При прорыве дамбы в Красноярском крае РФ погибли десять человек

Число погибших при разрушении дамбы Курагинского района Красноярского края увеличилось до десяти человек, остается неизвестной судьба еще 15 человек, сообщили РИА Новости, как передает Trend, в пресс-службе МЧС России.

"Погибли 10 человек. Четверых доставили в (медицинские) учреждения, и еще 15 осмотрели на месте. Еще судьба 15 неизвестна", - сказал собеседник агентства.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.

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