Путин провел телефонные переговоры с Меркель

19 октября 2019 20:00 (UTC+04:00)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В центре беседы находился вопрос подготовки к скорому саммиту в нормандском формате. Они также говорили о ситуации в Сирии и Ливии, а также о продолжающихся переговорах о продолжении транзита газа через Украину", - говорится в пресс-релизе кабмина.

Телефонный разговор состоялся в субботу, 19 октября.

Факт разговора подтвердили в Кремле. "Разговор подтверждаю", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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