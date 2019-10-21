Министр обороны КНР рассказал об отношениях с Россией в сфере безопасности

Российско-китайские отношения в сфере обороны являются моделью сотрудничества в сфере безопасности, заявил в понедельник министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В отношениях Китая в сфере обороны с иностранными странами российско-китайские военные отношения характеризуются наивысшим уровнем взаимного доверия, стратегического координирования и практического сотрудничества и поддерживается хороший импульс развития. Это модель сотрудничества в сфере", - заявил Вэй Фэнхэ, выступая на Сяншаньском форуме по безопасности.

Он добавил, что российско-китайское сотрудничество в вопросах безопасности является столпом, поддерживающим международный мир.

IX Сяншаньский форум по вопросам безопасности проходит в Пекине 20-22 октября. Форум организован Академией военных наук НОАК и Китайским институтом международных стратегических исследований, в нем принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники. Первый Сяншаньский форум прошел в 2006 году, а с 2015 года он стал проводиться на ежегодной основе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.