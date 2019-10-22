Путин обсудит с Эрдоганом планы по урегулированию в Сирии

22 октября 2019 14:36 (UTC+04:00)

РФ планирует на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сопоставить информацию с планами о продвижении политического урегулирования в Сирии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут во вторник в Сочи переговоры, главной темой которых станет Сирия, где турецкие военные проводят операцию.

"Россия хочет обсудить положение дел на северо-востоке Сирии, лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции, сопоставить эту информацию с общими планами о продвижении политического урегулирования в Сирийской арабской республике", - сказал Песков, отвечая на вопрос, чего ждет Россия от переговоров с Эрдоганом.

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