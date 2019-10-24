Путин: сотрудничество России и Африки будет основано на справедливости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и стран Африки вышли на новый этап, который должен базироваться на уважении права народа определять свою судьбу. Такое мнение российский лидер высказал, закрывая саммит Россия - Африка. Стенограмма выступления Путина опубликована на сайте Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Многие говорили сегодня о новом этапе, о новом качестве отношений между Россией и Африкой. С этим я не могу не согласиться, - сказал он. - Этот новый этап, новое качество должны быть основаны на общих ценностях. Мы едины в поддержке таких ценностей, как справедливость, равенство, уважение права народов самостоятельно определять свою судьбу. С этих позиций будем продолжать координацию на международных площадках, объединять усилия в интересах обеспечения стабильности на Африканском континенте".

Путин заявил, Россия хорошо знает Африку, причем о снегах Килиманджаро известно не только по книгам Эрнеста Хемингуэя. "Мы знаем и об огромном количестве проблем, которые есть еще в Африке и которые подлежат решению. Дискуссия показала, что у нас общие или созвучные мнения по большинству актуальных глобальных и региональных проблем, наши страны заинтересованы в поступательном развитии российско-африканских отношений, причем по всем направлениям", - сказал российский лидер. Он выразил готовность и далее сообща укреплять взаимовыгодное сотрудничество.

Путин отметил, что многие африканские лидеры говорили о той роли, которую сыграли Советский Союз и Россия в становлении независимых африканских государств. "Я хочу вам выразить слова искренней благодарности за эту историческую память", - сказал он, подчеркнув, что для РФ это тоже очень важно. Тем не менее, он отметил, что прежние действия Советского Союза были в значительной степени продиктованы или идеологическими соображениями, или логикой геополитической борьбы в мире.

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