Путин рассказал Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом 22 октября в Сочи

26 октября 2019 18:11 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, подробно рассказав ему о содержании российско-турецких переговоров на высшем уровне 22 октября в Сочи. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подчеркнуто, что решения, зафиксированные в согласованном на этой встрече меморандуме о взаимопонимании, учитывают интересы всех сторон, способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Эммануэль Макрон положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности", - говорится в сообщении.

Как отметили собеседники, в ходе разговора, состоявшегося в соответствии с предварительной договоренностью, "по общему мнению, предусмотренные сочинским меморандумом меры являются хорошей основой для стабилизации в Заевфратье и будут содействовать урегулированию сирийского кризиса в целом". Также, по информации пресс-службы Кремля, Путин и Макрон выразили надежду, что намеченное на 30 октября в Женеве первое заседание сирийского Конституционного комитета пройдет "в конструктивном ключе и будет результативным".

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