Новак ожидает, что "Турецкий поток" достроят в срок

27 октября 2019 16:58 (UTC+04:00)

Газопровод "Турецкий поток" будет достроен вовремя, ожидает глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Строительные работы продолжаются, идут. Гарантирует подрядная организация, что они будут закончены своевременно", - сказал Новак в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

В среду, 23 октября, Окружной суд Амстердама по иску "Нафтогаза Украины" арестовал 100% акций строящей морскую часть "Турецкого потока" South Stream Transport B.V. Подрядчик заверил, что арест акций не повлияет на ход строительства или эксплуатации трубопровода, первые поставки газа по которому намечены на конец 2019 года.

"Турецкий поток" пройдет по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая ветка предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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