Гусман, Калягин и Попов получат Общественную премию Юрия Любимова "Вершина"

Ежегодная Общественная премия Юрия Любимова "Вершина", которая присуждена уже в пятый раз, назвала своих новых лауреатов: ими стали журналист Михаил Гусман, актер Александр Калягин и танцор Станислав Попов. Об этом ТАСС сообщила в понедельник вдова режиссера Каталин Любимова, передает Trend.

"Лауреаты Общественной премии Юрия Любимова за 2019 год определены. Ими стали: журналист, первый заместитель генерального директора Российского государственного информационного агентства ИТАР-ТАСС Михаил Гусман; актер театра и кино, художественный руководитель московского театра "Et Cetera", председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ) Александр Калягин и танцор, балетмейстер, президент Российского танцевального союза Станислав Попов", - сказала Любимова.

Она напомнила, что премия учреждена некоммерческой организацией "Благотворительный фонд развития театрального искусства Ю. П. Любимова" в 2015 году и присуждается за профессионализм, преданность своему делу, ясное выражение своей гражданской позиции. "К премированию выдвигаются кандидаты, имеющие любую профессию, но удовлетворяющие вышеперечисленным критериям", - уточнила собеседница агентства.

В подтверждение она назвала имена лауреатов разных лет, в числе которых были: политический деятель, политолог, действительный член Российской академии наук Алексей Арбатов; президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина Ирина Антонова, врач-нейрохирург Александр Коновалов, народный артист РФ Евгений Миронов, хирург Лео Бокерия, хореограф Юрий Григорович и многие другие.

В этом году премия получила постоянное название - "Вершина". Не случайно, что памятный знак, который будет вручаться лауреатам, представляет собой деревянные кубики, поставленные друг на друга, образуя тем самым вершину. "Кубики - это своеобразный символ, использованный Юрием Любимовым во многих спектаклях, а дерево - теплый и любимый материал Юрия Петровича", - пояснила вдова режиссера.

Она сообщила, что вручение юбилейной, пятой Общественной премии Юрия Любимова "Вершина" состоится 29 октября на Новой сцене Государственного академического театре им. Евг. Вахтангова. Ведет церемонию народный артист РФ Евгений Князев. После награждения будет показан спектакль "Адам и Ева. Жизнь после рая", созданный в рамках программы "Код Любимова".

О Юрии Любимове

Юрий Любимов родился 30 сентября 1917 года в Ярославле. По его собственным подсчетам, он проработал 84 года, из которых 80 лет - на театральном поприще. Прошел две войны, блокаду в Ленинграде. Знал славу как актер и успел сделать театр, который является предметом изучения во многих странах.

Познал и "вкус" вынужденной эмиграции. Работая по всему миру, он всегда опирался на русскую классику. Вернулся в СССР в 1988 году.

Из-за конфликта с собственной труппой во время гастролей в Чехии в 2011 году ушел из созданного им Театра на Таганке, после чего поставил несколько спектаклей в других театрах Москвы. Умер 5 октября 2014 года в Москве в возрасте 97 лет.

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