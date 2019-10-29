Центробанк России впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе-июне 2019 года оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего 2018 года в 11,3%, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Большая часть расчетов осуществляется в долларах США (в январе-июне - 83,1%), на евро приходится 5% всех двухсторонних расчетов, еще 0,2% - на другие валюты.

Как следует из статистики российского регулятора, максимальная доля торговли в рублях с Турцией была достигнута в 2013 и 2014 годах - тогда она составляла 17,5% и 13% соответственно, в то время как на доллар приходилось 80-90% сделок.

В октябре этого года министерство финансов России и министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах.

Основной целью в Минфине РФ назвали увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры в двусторонних расчетах, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний. Для повышения уровня ликвидности российские и турецкие эмитенты будут развивать инструменты выпуска долговых ценных бумаг на рынках двух стран.

По итогам 2018 года товарооборот между Россией и Турцией вырос на 16% и достиг 25,5 миллиарда долларов.

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