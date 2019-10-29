В МИД России заявили о выполнении меморандума Москвы и Анкары по Сирии

29 октября 2019 21:41 (UTC+04:00)

Россия считает, что рссийско-турецкий меморандум о совместных действиях на северо-востоке Сирии выполняется. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Меморандум выполняется. Налажено самое тесное сотрудничество как на земле, так и по политическим каналам", - сказал Грушко.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию.

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