Шойгу прибыл в Азербайджан на встречу министров обороны стран СНГ

29 октября 2019 22:08 (UTC+04:00)

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл во вторник в Азербайджан, где 30 октября под его председательством откроется заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На заседании будет рассмотрен комплекс вопросов взаимодействия в области обороны и военной безопасности", - рассказала журналистам пресс-секретарь министра Россияна Марковская и добавила, что "намечено подвести итоги взаимодействия в военной сфере в 2019 году, а также рассмотреть проект концепции военного сотрудничества государств - участников СНГ до 2025 года".

"Будут приняты решения в области топографического, метрологического, информационного обеспечения военной деятельности и других сферах, - рассказала Марковская. - Также планируется согласовать совместные мероприятия на 2020 год и проанализировать ход подготовки знаковому событию совместной истории государств - участников СНГ - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне".

В заседании совета примут участие также делегации Минобороны Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

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