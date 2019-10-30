У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1

30 октября 2019 02:30 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки. Об этом передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Отмечается, что сейсмическое событие было зарегистрировано в среду утром по местному времени в акватории Тихого океана.

"Его эпицентр находился на глубине 54 километра в 120 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск, расположенного на восточном побережье полуострова. Магнитуда сейсмособытия составила 5,1", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Главы МИД России, Ирана и Турции проводят встречу со спецпосланникон ООН по Сирии
Россия 00:10
Шойгу прибыл в Азербайджан на встречу министров обороны стран СНГ
Россия 29 октября 22:08
В МИД России заявили о выполнении меморандума Москвы и Анкары по Сирии
Россия 29 октября 21:41
Узбекистан намерен открыть прямое авиасообщение c российским Кировом
Бизнес 29 октября 13:29
Возобновлено прямое авиасообщение между Ташкентом и Челябинском
Бизнес 29 октября 11:30
Азербайджанская писательница заняла первое место на международном конкурсе в России (ФОТО)
Культура 29 октября 11:18
Лента новостей
Глава компании Luxottica возглавил список самых богатых итальянцев
Европа 03:15
Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp
США 02:55
Johnson & Johnson заявила об отсутствии асбеста в отозванной партии детской присыпки
США 02:05
В Конгрессе США одобрили введение санкций против Турции
США 01:52
Британские депутаты проголосовали против переноса даты досрочных выборов с 12 на 9 декабря
Европа 01:38
Эрдоган: Турция способна добиваться целей за счет собственных сил
Турция 01:17
Демократы представили в Палате представителей США резолюцию об импичменте Трампа
США 01:11
Зариф: запуск конституционного комитета - это лишь начало политического процесса в Сирии
Арабские страны 00:39
Байден считает, что у Трампа нет плана дальнейших действий в Сирии
США 00:24