Трамп рассказал о телефонном разговоре с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter об "очень хорошем телефонном разговоре" с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, разговор касался, в частности, поимки боевиков "Исламского государства", ситуации на границе с Сирией, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Только что у меня был очень хороший разговор с президентом Турции. Он проинформировал меня, что они (турецкие военные) поймали несколько боевиков ИГ, которые, согласно сообщениям, сбежали в ходе конфликта, включая жену и сестру террориста-убийцы (главаря ИГ Абу Бакра) аль-Багдади", - написал Трамп.

Кроме того, Трамп подтвердил, что встретится в Вашингтоне с Эрдоганом 13 ноября.

Ранее в администрации турецкого лидера сообщили, что встреча в Вашингтоне пройдет 13 ноября, хотя еще накануне Эрдоган заявлял, что пока не решил, состоится ли его визит в США, и обещал принять решение по итогам телефонных переговоров с Трампом.

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