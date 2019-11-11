Россия выполнит наблюдательный полет над Грецией

Россия с 11 по 15 ноября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией Греции, а США и Украина с 9 по 14 сентября - над территорией РФ, сообщается в газете российских Вооруженных сил "Красная звезда", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Греческой Республики", - сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он отметил, что полет дальностью 1010 километров над Грецией состоится с 11 по 15 ноября с аэродрома открытого неба Анхиалос.

По словам Рыжкова, российский самолёт наблюдения выполнит полёт по согласованному с греческой стороной маршруту, а иностранные специалисты на его борту проконтролируют порядок наблюдения и соблюдение положений договора.

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