Снижение напряженности между США и КНР может привести к росту цен на нефть

20 ноября 2019 13:54 (UTC+04:00)

Снижение напряженности в торговых войнах между США и Китаем позитивно скажется на мировом рынке нефти, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что на самом деле то, что сейчас Соединенные Штаты и Китай вроде бы сделали позитивные шаги по снижению торгового напряжения в торговых войнах может обозначать рост спроса на нефть в следующем году, что, безусловно, позитивно может отразиться на ценах", - сказал он.

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