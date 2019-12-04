В России, в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа

4 декабря 2019 01:45 (UTC+04:00)

В Белгородской области России, в четырехэтажном многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Начальник Главного управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов сообщил, что взрыв разрушил все четыре этажа.

В МЧС России сообщили о пяти пострадавших. Из-под завалов извлекли женщину. По информации спасателей, под завалами может находиться еще один человек.

По данным региональной прокуратуры, пострадали шесть человек.

Причиной взрыва стала неисправность газового котла в одной из квартир, сообщил источник в экстренных службах.

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