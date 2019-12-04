Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу

Роскосмос и Европейское космическое агентство в апреле следующего года примут окончательное решение о сроках запуска к Марсу космического аппарата ExoMars-2020, в случае неудачного завершения испытаний европейской парашютной системы запуск могут перенести на два года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С января по март европейские коллеги при помощи американских специалистов планируют провести новые испытания парашютной системы спускаемого аппарата ExoMars-2020. По итогам этих испытаний в апреле состоится обзорная двухсторонняя конференция, на которой будут подведены итоги испытаний и принято решение о готовности миссии к запуску. В случае положительного решения аппарат отправят на космодром Байконур для проведения запуска", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас запуск ракеты "Протон-М" с космическим аппаратом ExoMars-2020 запланирован в рамках "астрономического окна" с 26 июля по 13 августа 2020 года. В этом случае аппарат прибудет к Красной планете в марте 2021 года.

Собеседник агентства пояснил, что при благоприятном завершении испытаний парашютной системы ее планируется монтировать на космический аппарат уже на Байконуре. В случае неудачного завершения испытаний на конференции в апреле будет зафиксирована невозможность пуска в обозначенное "стартовое окно", и запуск отложат на два года, когда в очередной раз Земля и Марс будут находиться максимально близко друг к другу.

Ранее сообщалось, что испытания разрабатываемого Европейским космическим агентством парашюта для миссии ExoMars-2020 завершились неудачей. В первом испытании в ткани купола появились разрывы, а во время второго испытания возникли проблемы со стропами, так что макет посадочной станции разбился при посадке. В октябре Роскосмос сообщил, что следующие высотные испытания 15-метрового и 35-метрового парашютов планируется провести в январе-марте 2020 года на полигоне в штате Орегон (США).

ExoMars-2020 состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" установят 11 российских и два европейских прибора.

Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке

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