Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Курильских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS), передет Trend со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 02.03 по времени UTC (05.03 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 171 километре к востоку от города Курильск. Очаг залегал на глубине 35 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, два землетрясения магнитудой 4,9 и 5,2 зафиксировано в четверг в районе Курил.

"Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в четверг в 12.29 (4.29 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 43.3 градуса северной широты и 148.0 градуса восточной долготы – в 187 километрах восточнее райцентра на острове Кунашир Южно-Курильска. Очаг землетрясения находился на глубине 39 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По ее информации, менее чем через час сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 5,2.

"Эпицентр второго находился в точке с координатами 45.9 градуса северной широты и 150.6 градуса восточной долготы – в 158 километрах юго-западнее необитаемого острова Симушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 33 километра", - добавила собеседница агентства.

По словам Семеновой, в настоящее время идет опрос населения об ощущаемости подземных толчков, тревога цунами не объявлялась.

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