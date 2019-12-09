Лавров и Помпео обсудят в Вашингтоне международные и двусторонние вопросы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудят 10 декабря в Вашингтоне международные и двусторонние вопросы. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"10 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Вашингтон по приглашению государственного секретаря США Майкла Помпео. В ходе переговоров в американской столице предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений", - информировали в дипведомстве.

По информации Госдепа, переговоры Лаврова и Помпео начнутся в 10:30 по местному времени, а совместная пресс-конференция намечена на 13:15 по местному времени.

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