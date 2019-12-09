Лавров и Помпео обсудят в Вашингтоне международные и двусторонние вопросы

9 декабря 2019 12:09 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудят 10 декабря в Вашингтоне международные и двусторонние вопросы. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"10 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Вашингтон по приглашению государственного секретаря США Майкла Помпео. В ходе переговоров в американской столице предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений", - информировали в дипведомстве.

По информации Госдепа, переговоры Лаврова и Помпео начнутся в 10:30 по местному времени, а совместная пресс-конференция намечена на 13:15 по местному времени.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Великобритания и США закупают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 09:50
Нефть дешевеет на фоне статистики из Китая
Энергетика 09:40
Сеул продолжит содействовать диалогу между КНДР и США
В мире 08:56
Разведывательный самолет США совершил полет над Корейским полуостровом
Другие страны 07:32
Помпео встретится с Лавровым в Вашингтоне 10 декабря
США 06:31
Японо-американские командно-штабные учения начались на севере Токио
Другие страны 05:41
Лента новостей
Больше всего осадков выпало в бакинском поселке Забрат
Общество 12:40
Часть территории Азербайджана расположена в зоне высокой сейсмической активности
Общество 12:38
Фонд Nargis проводит традиционную благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
Социум 12:34
В ноябре Турция экспортировала фрукты и овощи на сумму свыше $330 млн
Турция 12:26
Туркменистан расширяет рынок сбыта плодоовощной продукции
Бизнес 12:26
Турция и Малайзия запустят авиарейсы в Казахстан
Бизнес 12:24
Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию увеличился
Бизнес 12:23
Президент Azercell Telekom: «Подготавливаем страну к совершенно новой эре подключения...» (ФОТО)
ИКТ 12:19
Египет выдал патент на разработанную Узбекистаном технологию культивации хлопчатника
Бизнес 12:16