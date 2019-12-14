Погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла

14 декабря 2019 22:04 (UTC+04:00)

Обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха не исключено в Москве на следующей неделе, погода может побить 133-летний рекорд тепла, сообщается на сайте "Метеовести", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что средняя температура воздуха прошедшей части декабря составляет плюс 0,6 градусов, что более чем на пять градусов превышает климатическую норму.

"Сохранится подобная тенденция и на текущей неделе. Вновь будет пасмурно, осадки по-прежнему преимущественно в виде дождей. В начале недели жителей региона по ночам ждут околонулевые температуры, днем будет около плюс одного - плюс трех градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце недели волна тепла лишь усилится.

"В четверг-пятницу не исключено и обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха. Для этих дней они составляют плюс 5,3 градусов, и если рекорд 19 декабря еще на памяти у москвичей - он установлен в 1982 году, то рекорд 18 декабря известен лишь специалистам - он держится с 1886 года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в начале третьей декады декабря в столицу придет похолодание.

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