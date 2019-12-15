25 человек пострадали в ДТП с автобусом в России

В ДТП с автобусом в Нижегородской области, по уточненным данным, пострадали 25 человек. Состояние 13 из них оценивается как средней степени тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Нижегородской области, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате ДТП в Балахнинском районе пострадали 25 человек. 12 из них бригадами скорой помощи доставлены в центральную районную больницу, еще один пострадавший обратился в приемное отделение самостоятельно. У всех состояние средней степени тяжести. Еще 12 пострадавшим помощь оказана на месте, они отказались от госпитализации", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что после ДТП госпитализированы четверо пострадавших.

"По состоянию на 19:15 мск, четверо пострадавших в результате ДТП госпитализированы, девять человек осмотрены и отпущены домой на амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе. Ранее сообщалось о двух госпитализированных. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному Минздраву оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Авария произошла около 16:00 мск. В Госавтоинспекции уточнили, что автобус следовал из Иванова в Дзержинск. 50-летний водитель не справился с управлением. "Он съехал с дороги слева, и автобус опрокинулся", - рассказали в ГИБДД. По уточненным данным МВД, в автобусе было 49 человек, среди них детей нет. Авария произошла на дороге местного значения. В ведомстве считают, что причиной ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия. В регионе прошел снег с дождем.

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