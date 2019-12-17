"Аэрофлот" вошел в тройку мировых авиакомпаний по качеству напитков на борту

17 декабря 2019 05:56 (UTC+04:00)

Крупнейший российский авиаперевозчик – "Аэрофлот" - вошел в тройку мировых авиакомпаний по показателю качества напитков, предлагаемых на борту пассажирам бизнес-класса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили во вторник в пресс-службе компании, сославшись на итоги международного конкурса авторитетного американского журнала Global Traveler.

"Российский перевозчик вошел в тройку мировых лидеров в категории "Лучшее шампанское в бизнес-классе на международных рейсах", - сказал собеседник агентства. В данном сегменте, считающемся самым эксклюзивным в рамках мирового смотра, "Аэрофлот" обошел своих главных конкурентов - United Airlines, Delta AirLines и All Nippon Airways.

Собеседник агентства напомнил, что журнал о премиальных путешествиях Global Traveler проводит конкурс с 2004 года. По правилам конкурсанты представили на суд экспертов пять образцов вин — два красных, два белых и одно игристое или шампанское. "В состав жюри вошли 23 профессионала отрасли: сомелье, владельцы винных магазинов и производители вина, судьи оценивали каждый из образцов по результатам "слепой" дегустации", - пояснили в пресс-службе. Здесь также подчеркнули, что российский перевозчик входит в число мировых лидеров по качеству сервиса.

В начале текущего года лидерство "Аэрофлота" в данном сегменте также было подтверждено аналогичной британской премией Cellars in the Sky.

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