Путин в ходе контактов с Эрдоганом может обсудить Ливию

Президент России Владимир Путин наверняка обсудит тему Ливии с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом как в ходе очной встречи, так и в ходе телефонных переговоров. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, в ходе предстоящих контактов, как телефонных, так и очных, тема Ливии, наверняка, будет обсуждаться. Вы знаете, что Россия и Турция осуществляют очень плотные фактически ежедневные контакты по сирийским делам, требуют совместного проговора и дела ливийские", - сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что Россия "выступает за прекращение кровопролития в Ливии, за прямые контакты между противоборствующими сторонами и поддерживает любые международные усилия, и отдельных стран, в плане поиска путей выхода из кризиса".

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