Путин и Мирзиёев провели двустороннюю встречу

20 декабря 2019 23:39 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин провел в пятницу в Санкт-Петербурге отдельную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщили журналистам в пресс-службе Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Президенты двух стран обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества.

В Петербурге в пятницу прошел саммит Евразийского экономического союза, а также неформальная встреча глав стран - участников СНГ, в которой принял участие президент Узбекистана.

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