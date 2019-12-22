В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров

22 декабря 2019 16:53 (UTC+04:00)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас в США установилась атмосфера маккартизма, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Маккартизм - явление американской истории в середине ХХ века, когда общество "зачищали" от предполагаемых коммунистов, что сопровождалось массовым остракизмом невиновных людей. Сенатор Джозеф Маккарти возглавлял поиск коммунистов в учреждениях, что и дало его имя данной кампании.

"По большому счету, это атмосфера маккартизма. Я не был там во времена маккартизма, но по учебникам могу себе представить, что нечто похожее происходило… "Охота на ведьм", например. Но все эти термины уже прозвучали из уст президента США Дональда Трампа, журналистов, которые пытаются разобраться в том, что же там все-таки происходит", - сказал Лавров в ходе ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале".

Министр отметил, что печально, когда "нескончаемые электоральные циклы начинают делать практически все остальное заложником американской внутриполитической борьбы".

"Каждые два года проходят выборы, на которых обязательно надо что-то такое устроить, чтобы противник почувствовал свое поражение. Но демократия, куда деваться?" - отметил он.

Лавров подчеркнул, что сейчас в отличие от середины ХХ века неомаккартизм развязывается партией в оппозиции, а не правящей партией.

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