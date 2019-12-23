Лавров и Чавушоглу обсудили урегулирование в Сирии и ситуацию в Ливии

23 декабря 2019 21:56 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу процесс мирного урегулирования в Сирии и содействие стабилизации ситуации в Ливии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отметили в МИД РФ, телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили процесс мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике, включая проблематику оказания гуманитарной помощи населению Сирии, и перспективы взаимодействия двух стран по содействию стабилизации ситуации в Ливии", - говорится в сообщении.

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