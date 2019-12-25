Серийное производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году

Серийное производство и коммерческие продажи внедорожника Aurus Komendant планируется начать с 2022 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Министр пояснил изданию, что коммерческая реализация автомобилей Aurus началась в небольших объемах в 2019 году. При этом в 2021 году начнутся продажи модели Senat, а с 2022 - Komendant. "Заказов на минивэн Arsenal сегодня не так много, но если почувствуем, что спрос есть, то, возможно, будем серийно выпускать и эту модель", - добавил Мантуров.

Министр рассказал, что автомобили первоначально будут представлены в 10 цветах, среди которых "латте макиато", "бархатный рубин" и "красная пустыня", однако позже палитра может быть расширена.

Мантуров добавил, что общее число заказов на автомобили Aurus уже превысило 600. В 2020 году планируется произвести около 200 машин.

Aurus - российская марка представительских автомобилей. Создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра.

Мантуров также сообщил, что объем реализации новых автомобилей в России по итогам 2019 года сократится максимум на 2,5-3%.

"Я рассчитываю, что коррекция продаж не превысит 2,5-3% от прошлогодних объемов", - приводит издание слова Мантурова.

Министр при этом отметил, что не стал бы прогнозировать объем продаж легковых автомобилей в 2020 году. "Нужно как минимум прожить I квартал следующего года, только после этого можно будет говорить более предметно", - пояснил глава Минпромторга. Он добавил, что отрасль сильно зависит от потребительского спроса, однако в бюджет заложено 5 млрд рублей на оказание государственной поддержки по льготному автокредитованию.

По словам Мантурова, министерство сохранит такие программы, как "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", по которым было реализовано 109 тыс. автомобилей за период с января по октябрь текущего года. "На следующий год мы сохраним (по крайней мере, на первую половину года) уже отработанные и хорошо себя зарекомендовавшие меры поддержки", - сказал изданию министр.

Ранее "Ассоциация европейского бизнеса" (АЕБ) снизила прогноз продаж в РФ легковых автомобилей и LCV на 2019 год с 1,87 млн до 1,76 млн авто. Таким образом, против прогнозируемого роста на 3,6% ассоциация теперь ожидает падения продаж в РФ на 2,2%.

Производство легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в 2019 году может максимум вырасти на 1,5%, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ в ходе выставки Comtrans-2019.

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