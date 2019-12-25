Сергей Лавров обсудил с главой МИД Италии урегулирование ситуации в Ливии

25 декабря 2019 14:43 (UTC+04:00)

Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Луиджи Ди Майо обсудили по телефону ситуацию в Ливии, подчеркнули необходимость поощрять межливийский диалог. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.

"В ходе обмена мнениями по актуальным темам международной повестки дня особое внимание было уделено стабилизации ситуации в Ливии. С обеих сторон была подчеркнута необходимость максимальной координации усилий по международному сопровождению процесса мирного ливийского урегулирования при сохранении центральной роли ООН", - указали в российском МИД.

"Министры согласились с необходимостью концентрации усилий на поощрении диалога между ливийскими сторонами при учете интересов соседей Ливии и других стран региона", - подчеркнули в ведомстве.

Главы МИД России и Италии обсудили также ряд вопросов двусторонней повестки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстан подготовил постановление о денонсации соглашения с Россией
Бизнес 14:05
Посол Ирана рассказал о цели военно-морских учений с Россией и Китаем
Политика 10:55
Серийное производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году
Россия 04:05
Информация об угрозе взрыва в аэропортах Домодедово и Шереметьево не подтвердилась
Россия 03:27
Новый посол США приедет в Москву после новогодних праздников
Россия 01:44
Аэропорты Домодедово и Шереметьево проверяют из-за анонимной угрозы взрыва
Россия 00:11
Лента новостей
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение
Бизнес 15:35
Лейла Мамедова: C сетью «Kənddən Şəhərə» сотрудничает более 200 фермеров
Бизнес 15:34
В Баку почтут память солистки легендарной рок-группы "Roxette" Мари Фредрикксон
Социум 15:22
В Азербайджане наблюдается аномально теплая для декабря погода
Общество 15:22
Туркменистан развивает каракулеводство
Бизнес 15:19
Азербайджан снизил пошлину за многоразовые визы для граждан США и Кореи
Туризм 15:16
По железной дороге БТК проследовал 10-тысячный контейнер
Транспорт 15:15
Севиндж Фаталиева: Уходящий год вошел в историю Азербайджана как еще один год развития и прогресса
Политика 15:13
Египет планирует сменить имидж дешевого пляжного направления
Арабские страны 15:06