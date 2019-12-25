Сергей Лавров обсудил с главой МИД Италии урегулирование ситуации в Ливии

Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Луиджи Ди Майо обсудили по телефону ситуацию в Ливии, подчеркнули необходимость поощрять межливийский диалог. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.

"В ходе обмена мнениями по актуальным темам международной повестки дня особое внимание было уделено стабилизации ситуации в Ливии. С обеих сторон была подчеркнута необходимость максимальной координации усилий по международному сопровождению процесса мирного ливийского урегулирования при сохранении центральной роли ООН", - указали в российском МИД.

"Министры согласились с необходимостью концентрации усилий на поощрении диалога между ливийскими сторонами при учете интересов соседей Ливии и других стран региона", - подчеркнули в ведомстве.

Главы МИД России и Италии обсудили также ряд вопросов двусторонней повестки.

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