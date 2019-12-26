У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

26 декабря 2019 04:08 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сейсмическое событие зарегистрировано в ночь на четверг в Камчатском заливе. Его эпицентр находился на глубине 23 километров в 76 километрах южнее посёлка Усть-Камчатск. Магнитуда сейсмособытия составила 4,9", - говорится в сообщении.

В краевом главке МЧС сообщили, что информации об ощущаемости землетрясения в населённых пунктах Камчатского края в спасательное ведомство не поступало. Жертв и разрушений нет.

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