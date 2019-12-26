Два человека погибли, 15 пострадали в ДТП с автобусом в России

26 декабря 2019 21:08 (UTC+04:00)

Два человека погибли, 15 пассажиров получили различные травмы в результате опрокидывания рейсового автобуса вечером в четверг на 356-м км трассы М-4 Дон в Липецкой области, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Становлянского района, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"17 пострадавших, из них два трупа", - уточнили ТАСС в ЕДДС района.

Как пояснили ТАСС в экстренных службах, в автобусе было 17 человек, 15 из них выбрались из салона самостоятельно. "Тела двух погибших извлекают спасатели", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет. По данным МЧС, авария произошла на 356-м км трассы М-4 "Дон". "Вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района в результате нарушения правил дорожного движения опрокинулся рейсовый автобус", - сообщили в МЧС.

По словам представителя министерства, на место аварии направлены представители оперативных служб. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. По предварительным данным, автобус следовал рейсом Москва - Тбилиси, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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